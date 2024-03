Mathieu van der Poel weet wie bij afwezigheid van Wout van Aert zijn belangrijkste tegenstanders zijn in Gent-Wevelgem

Geen Wout van Aert, wél Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem. Dat maakt van die laatste meteen de topfavoriet, al betekent dat niet dat er geen tegenstand is.

Nadat de verschillende ploegen hebben opgemeten wie wel en wie niet fit genoeg is om te starten en hun selecties hebben doorgestuurd, is op de dag van Gent-Wevelgem uiteraard de definitieve deelnemerslijst beschikbaar. Die kan u HIER bekijken.

Wie de startlijst gadeslaat, kan zich al snel een beeld vormen van wie de favorieten zullen zijn en wie dus de belangrijkste belagers van Mathieu van der Poel zijn. Het valt daarbij ook af te wachten of echt zo'n zware klassieker gaat worden zoals dat in Vlaanderen wel eens het geval kan zijn of een editie voor de sprinters.

MERLIER REDDINGSBOEI VOOR WOLFPACK

In het laatste geval kunnen ze bij Visma-Lease a Bike de kaart van Olav Kooij trekken. Een Tim Merlier zou dan de boel kunnen redden voor Soudal Quick-Step. Voor Alpecin-Deceuninck hoeft dat ook niet noodlottig te zijn, want Van der Poel en Philipsen kunnen nog altijd het ploegenspel spelen zoals ze dat deden in Milaan-Sanremo.

Deze theorie buiten beschouwing gelaten lijkt Mads Pedersen de grootste concurrent voor Van der Poel. De ex-wereldkampioen is een karakterman, kan een helling overleven en is ook snel aan de meet. Bovendien is de Deen van Lidl-Trek van geen kleintje vervaard als het slechte weersomstandigheden zijn.

VAN DER POEL KENT CONCURRENTEN

Ook een Michael Matthews voldoet aan enigszins hetzelfde soort profiel. Van der Poel weet dus welke namen hij in de gaten moet houden. Gaat de overwinning nog naar een andere renner, dan mag dat toch als een verrassing beschouwd worden.