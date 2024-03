Van der Poel zegt wat hij écht denkt over 'sweep' aan klassieke zeges en heeft opvallend idee voor aanloop naar Ronde

Mathieu van der Poel weet ondertussen als geen ander wat het is om klassieke zeges binnen te rijven. Al blijft hij een man die zich niet druk maakt in data en statistieken.

Is Van der Poel zwaar bezig met de leegtes op zijn palmares af te vinken? Die komen trouwens steeds minder vaak voor. De Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race stonden al op zijn cv. Wil hij echt alle klassiekers binnenhalen?

"Het is niet dat ik daar echt mee bezig ben", ligt Van der Poel er niet per se van wakker. "Het opvullen van mijn palmares verloopt op een natuurlijke wijze. Ik was superblij dat ik in de regenboogtrui de E3 Saxo Classic kon winnen. Dat maakt het nog specialer."

VAN DER POEL TWIJFELT OVER TRIP NAAR SPANJE

De triomf in Harelbeke doet het beste verhopen voor de Ronde van Vlaanderen, wat voor hem toch dé grote afspraak van het voorjaar blijft. Van der Poel werpt een opvallend idee op: het kan dat hij voor de Hoogmis de Lage Landen nog even inruilt voor de Spaanse zon.

"Ik bekijk het weer van dag tot dag. Er is een mogelijkheid dat ik volgende week voor de Ronde nog even terugga naar Spanje, maar dat weet ik nog niet."