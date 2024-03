Bakelants ziet opvallend voordeel voor Van Aert door afwezigheid van Laporte in de Ronde

Wout van Aert moet het tijdens Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen stellen zonder Christophe Laporte. Al hoeft dat volgens Jan Bakelants geen probleem te zijn.

Door maag- en darmklachten en een zitvlakblessure heeft Christophe Laporte sinds Milaan-Sanremo niet meer kunnen trainen. Visma-Lease a Bike en Wout van Aert moeten Laporte dus nog even missen.

Voor Visma-Lease a Bike een stevige klap, want met Tiesj Benoot en Jan Tratnik gingen ook nog twee luitenanten van Van Aert stevig tegen de grond. In de voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen dus niet bevorderlijk.

Van Aert alleen kopman in Ronde van Vlaanderen?

De afwezigheid van Laporte kan echter wel een voordeel zijn voor Van Aert, denkt Jan Bakelants. "Misschien is het voor hem eens beter om helemaal alleen kopman te zijn", zegt hij bij Sporza.

"Dan komt hij in een structuur terecht die we in het tijdperk van Tom Boonen en Quick-Step vaak gezien hebben. Het is misschien wat atypisch en nieuw voor hem, maar misschien kan dat wel renderen."

Al zijn er bij Visma-Lease a Bike wel nog andere pionnen naast Van Aert. Zo werd Matteo Jorgenson vorig jaar al negende in de Ronde van Vlaanderen, Dylan van Baarle werd in 2022 tweede na Van der Poel.