Van Aert en Visma-Lease a Bike incasseren opnieuw stevige tik voor de Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert zal tijdens Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen niet kunnen rekenen op Christophe Laporte. De Europese kampioen is niet fit.

Na een hoogtestage begon Christophe Laporte nog uitstekend aan het seizoen met een vijfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een vierde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij werd ook tiende in de Strade Bianche.

Daarna liep het mis voor Laporte. In Milaan-Sanremo zakte hij al vroeg door het ijs, Visma-Lease a Bike meldde nadien dat de Europese kampioen met ziekte kampte. Sindsdien staat Laporte aan de kant.

Laporte heeft niet enkel last van maag- en darmproblemen, maar heeft ook een zitvlakblessure. Daardoor heeft hij sinds Milaan-Sanremo eigenlijk niet meer op de fiets kunnen zitten.

Laporte out voor de Ronde van Vlaanderen

Visma-Lease a Bike hield Laporte uit voorzorg aan de kant voor de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, in de hoop dat hij kon herstellen voor onder meer de Ronde van Vlaanderen.

Dat is niet het geval, van Visma-Lease a Bike heeft op zijn sociale media laten weten dat Laporte ook forfait moet geven voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Een domper voor Van Aert en co.

Want Per Strand Hagenes liep tijdens de E3 Saxo Classic een neusbreuk op, Tiesj Benoot heeft last van zijn ribben en heup na een val in de E3 en Jan Tratnik ging zwaar tegen de grond in Gent-Wevelgem.