Bruyneel zegt welk voordeel Van der Poel heeft en haalt uit naar podcasts en social media: "Het is geen videospel!"

Bruyneel ziet veel dingen waarbij hij eens de wenkbrauwen optrekt. Dat Van der Poel een bepaald voordeel heeft, erkent hij wel. Al is de kritiek op Van Aert volgens de ex-ploegleider overdreven.

Dat kon u HIER ook al lezen. Bruyneel had nog wel wat andere dingen te zeggen in de podcast TheMove over de rivaliteit tussen Van der Poel en Van Aert. "Mathieu van der Poel heeft zeker het mentale voordeel", windt Bruyneel er geen doekjes om.

Hoe komt dat dan juist dat Van der Poel in het hoofd een tikkeltje sterker is? "Vooral omdat hij al meer gewonnen heeft en omdat hij meer belangrijke koersen heeft gewonnen na rechtstreekse duels. Ik denk dat Van Aert het daar lastig mee heeft."

KRITIEK OP VAN AERT ONTERECHT

De kritiek dat Van Aert op bepaalde momenten slecht gepositioneerd zat en te defensief koerste, dat werkt Bruyneel dan weer op de heupen. "Luister, het is geen videospel. Ze hebben het erover op social media en in podcasts. Ze praten alsof het een videospel is, verdomme!"

Daar kan Bruyneel zich enorm druk in maken. "Ze zeggen dat je op dat moment op die plek moet zitten. Zo werkt het niet, jongens! Ik bijt nog altijd op mijn lippen, want het wordt erger en erger."