Parcours van de Ronde van Vlaanderen aangepast: "Op vraag van het peloton"

Het parcours van de Ronde van Vlaanderen wordt dit jaar aangepast. Zo worden onder meer twee hellingen geschrapt, maar ook twee andere toegevoegd.

De start van de Ronde van Vlaanderen ligt dit jaar weer in Antwerpen. In 2021 werd afgesproken dat de start van de Ronde van Vlaanderen afwisselend in Antwerpen en Brugge zou worden gegeven.

Vorig jaar was Brugge aan de beurt, dit jaar dus opnieuw Antwerpen. Maar er zijn dus nog meer veranderingen aan het parcours. Zo zijn de Kanarieberg en de Kortekeer dit jaar verdwenen.

Twee nieuwe hellingen in Ronde van Vlaanderen

"De aanloop is heel gevaarlijk. We hebben er al veel zware valpartijen gehad. Vorig jaar kwam Biniam Girmay nog zwaar ten val in de aanloop", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics bij Sporza.

Girmay liep bij zijn valpartij een zware hersenschudding op, waardoor hij zo'n twee maanden buiten strijd was. Het was het sein voor de organisatie om dit jaar dan ook in te grijpen.

"Na feedback van het peloton hebben we de twee hellingen eruit gehaald en vervangen door de Nieuwe Kruisberg en de Kapelleberg." Volgens Van Den Spiegel is de aanloop naar die beklimmingen veiliger door de bredere wegen.