Wout van Aert krijgt belangrijk en slecht nieuws te horen

Het meeste slechte nieuws aan het adres van Wout van Aert heeft te maken met de opstelling van Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen of de Ronde van Vlaanderen. Na het voorjaar zal Van Aert zijn pijlen ook weer richten op andere doelen, zoals de Giro.

Het is al een hele tijd bekend dat Van Aert dit jaar zal meedoen aan de Giro. Daar zal hij geen klassement nastreven, maar wel ritzeges. De openingsetappe leek al een prima kans voor Van Aert om zowel voor de rit als het roze te gaan.

Die droom hoeft de Belg van Visma-Lease a Bike nog niet op te bergen, al is het wel een stuk moeilijker om die te realiseren. Eerst was een vlakke aanloop voorzien naar de Colle Madolena. De organisatie van de Giro heeft nu echter beslist om het parcours aan te passen.

🇮🇹 Giro d'Italia 2024, Stage 1



RCS has reviewed Giro route as they always do before #Giro.



After taking a closer look at Stage 1, it becomes clear that Pogacar is even bigger fave for 🏆 & 1st 🩷.



⛰️ San Vito | 1.41 km, 10.00 %, 141 m, 2.9 km🏁 (measured by me) added to route. pic.twitter.com/SXwDcBjxoO