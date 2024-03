BREAKING: megatransfer met mogelijke impact op komende koersen Lotte Kopecky wordt bevestigd

Groot nieuws bij SD Worx-Protime. Een van de twee beste rensters van de wereld gaat de ploeg namelijk na dit seizoen verlaten. En dat kan mogelijk ook zijn impact hebben op de komende races in het huidige peloton.

Op dit moment zijn Lotte Kopecky en Demi Vollering nog ploegmaats van elkaar, volgend jaar gaan de nummers één en twee van de voorbije jaren elkaar moeten bekampen vanuit andere teams. Het gerucht ging al langer, maar is nu ook bevestigd.

Demi Vollering zal SD Worx-Protime aan het einde van dit seizoen verlaten. De 27-jarige Nederlandse topwielrenster zal geen nieuw contract meer tekenen bij het team. Lotte Kopecky verlengde onlangs wel, tot 2028 zelfs.

Ploegleider Danny Stam heeft wat meer duiding gegeven bij de nakende transfer van Vollering: "Het is een kwestie van budget", klinkt het bij GCN. Hij geeft dan ook meteen toe dat Vollering houden simpelweg onmogelijk was geworden.

Keuzes maken, kwestie van budget volgens ploegleider Danny Stam van SD Worx-Protime

"Iedereen weet dat Lotte heeft bijgetekend en dat we hard geprobeerd hebben om Demi aan boord te houden, maar ik denk dat dat geen optie is voor ons", aldus nog Stam.

"Je moet keuzes maken. Ik denk dat het duidelijk is dat we geen 2 renners van zo'n niveau in onze ploeg kunnen hebben." Dit jaar moeten Kopecky en Vollering dus nog samen rijden. Of de nakende transfer er ook voor gaat zorgen dat ze zich iets minder voor elkaar gaan opofferen? Dat zal moeten blijken.