De waanzinnige deal van Mathieu: "Dit nog nooit gezien, maar in mijn opinie gaat Van der Poel binnen vijf jaar stoppen"

Een onlangs door Mathieu van der Poel gesloten deal spreekt enorm tot de verbeelding. Het verlengen van zijn contract met vijf jaar bij Alpecin-Deceuninck is al een fameuze overeenkomst. Canyon gaat zelfs meteen voor tien jaar met hem door.

Johan Bruyneel, die het ook al had over de waardeverhoudingen met Van Aert, heeft het in de podcast TheMove over het verschil tussen deze twee deals. Wat als Van der Poel in zijn zesde jaar naar een andere ploeg trekt, wat doet Canyon dan?

LAATSTE CONTRACT VAN DER POEL

"In mijn opinie gaat Van der Poel binnen vijf jaar stoppen. Dit is zijn laatste contract", maakt Bruyneel zich sterk. De Nederlander zou dan 34 zijn wanneer hij afzwaait. Zelfs dan kan hij nog een schitterende ambassadeur zijn voor zijn huidige fietsleverancier.

© photonews

"Canyon investeert in het merk Van der Poel. Dit is wat dat merk waard is. Dit is geweldig om te zien. Wielrenners zijn doorgaans populair zolang ze koersen winnen. Dit is anders. Hij is een naam op zich. Hij is overal superpopulair. Het is wellicht de beste kerel om mee geassocieerd te worden."

Bruyneel benadrukt de status van Van der Poel in de wielerwereld. "Hij is één van de grootste sterren op de weg, hij is zeker en vast de grootste ster in het veldrijden, hij kan één van de grootste sterren zijn in het mountainbike. Een overeenkomst van tien jaar is exceptioneel. Ik heb dit nog nooit gezien."

VAN DER POEL + CANYON = PRACHTIG BEELD

"Er is een eerste keer voor alles", besluit Bruyneel dan maar. Het oog wil ook wat en ook op dat vlak is het een 'match made in heaven.' "En hoe mooi is die witte Canyon-fiets? Van der Poel in de regenboogtrui op die witte fiets, het ziet er prachtig uit."