Onveilige afdaling reden van val Wout van Aert en Jasper Stuyven? Ploegleider Visma - Lease a Bike is formeel

Matteo Jorgenson won voor Visma - Lease a Bike op knappe wijze Dwars door Vlaanderen. Toch was er na de race weinig reden om echt te vieren bij het team. Kopman Wout van Aert viel namelijk zwaar en ziet zijn voorjaar in rook opgaan.

Wout van Aert was klaar voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar ook dit jaar zal hij er zijn kansen niet kunnen gaan. Door een zware valpartij moet hij forfait geven met onder meer een sleutelbeenbreuk.

Ook ploegleider Merijn Zeeman was zichtbaar aangedaan na de race. Hij had ook gehoopt dat zijn kopman zijn kansen zou kunnen verdedigen in de topraces die er nog zitten aan te komen, al was hij ook blij voor Matteo Jorgenson uiteraard.

“Het is verschrikkelijk. Rillingen natuurlijk als je dat ziet”, aldus Merijn Zeeman tegen Het Nieuwsblad. "Het is natuurlijk heel dubbel. Je wilt de koers ook nog winnen natuurlijk, wat een hele mooie wedstrijd is, maar ja, het is voor ons wel heel bitter op deze manier."

Het is gewoon megatriest

Het gaf een dubbel gevoel aan Zeeman: "Het is heel raar. Het ene moment ligt Wout daar te kermen van de pijn en het andere moment gaat een renner van je team als eerste over de streep. Ongelooflijk dubbel."

Zeeman wil het niet op de veiligheid steken van de gevaarlijke afdaling in aanloop naar de Kanarieberg: "Naar cruciale punten gaat het zo snel. De valpartij was helemaal vooraan en volgens mij tikten ze mekaar aan of iets en ja, het is het harde van deze sport. Het is gewoon mega triest."