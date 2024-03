Organisator Tomas Van Den Spiegel zéér duidelijk over omstreden aanloop naar Kanarieberg

De val van Wout van Aert, Jasper Stuyven, Biniam Girmay & co toont nogmaals aan hoe gevaarlij koers kan zijn. Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics reageerde zelf ook meteen op de zaak.

Eerder deze week was er nog een bericht gekomen vanuit Flanders Classics over waarom de aanloop naar de Kanarieberg uit de Ronde van Vlaanderen werd gehaald. Vorig jaar kwam Biniam Girmay er ook al zwaar ten val.

"Actualiteit heeft ons ingehaald"

"Helaas toont de val aan dat we een punt hebben om deze aanloop naar de Kanarieberg te schrappen uit de Ronde van Vlaanderen. Jammer genoeg heeft de actualiteit ons ingehaald", aldus Tomas Van Den Spiegel nu bij Sporza.

"Waarom deze aanloop nog niet uit Dwars door Vlaanderen is gehaald en wél uit de Ronde van Vlaanderen? In de Ronde is het nog groter, belangrijker en sneller. Dan is er nog meer druk", is de organisator duidelijk.

"Valpartijen zoveel mogelijk proberen uitsluiten"

"We willen valpartijen zoveel mogelijk uitsluiten, maar het blijft een gevaarlijke sport. We gaan dit na deze koers evalueren."

Verdwijnt de Kanarieberg zo definitief uit de voorjaarsklassiekers? Het zou zomaar kunnen, want er was wel de nodige kritiek op de zaak.