Van der Poel spreekt stelling van Bruyneel ten aanzien van Van Aert volledig tegen: "Dat heeft hij altijd getoond"

Mathieu van der Poel heeft zelf een duidelijke kijk op de zaken. Dat Wout van Aert in het nadeel zou zijn op mentaal vlak na hun meest recente confrontatie, daar wil hij niet van weten.

Nochtans is dat iets waar Johan Bruyneel als analist van overtuigd is, dat Van der Poel het mentale voordeel heeft op Van Aert. Onlangs kreeg Van der Poel ook zelf die vraag voorgeschoteld, aangezien hij hun duel in de E3 in zijn voordeel had beslist.

Van der Poel vindt zelf niet dat hij mentaal in het voordeel is op Van Aert. "Neen, hij is mentaal supersterk", looft de wereldkampioen zijn belangrijkste concurrent. "Dat heeft hij altijd al getoond. Ook in de E3 Saxo Classic, gezien hoe hij reageerde na zijn valpartij."

NIEUWE KANS VOOR VAN DER POEL EN VAN AERT

Van Aert rijdt eerst nog Dwars door Vlaanderen, Van der Poel niet. In de Ronde van Vlaanderen gaan ze mekaar dan wel opnieuw in de ogen kijken. "Hij weet ook dat het deze week een nieuwe koers is met nieuwe kansen. Dat is ook hoe ik toeleef naar wedstrijden."

Volgens Van der Poel is er voorlopig dus nog geen tik uitgedeeld aan Van Aert. "Ik denk niet dat mijn overwinning in de E3 op mentaal vlak iets met hem doet."