📷 Wedstrijdarts die bij valpartij kwam achteraf zwaargewond bij ongeval met volgwagen

Na de zware valpartij met onder andere Jasper Stuyven en Wout van Aert had de wedstrijddokter van Dwars door Vlaanderen een zwaar ongeval.

Hij kwam in botsing met een volgwagen van Soudal-QuickStep en belandde met zijn BMW in de gracht. De man moest door de brandweer uit het wrak gehaald worden.

Hij werd, zo schrijft Het Laatste Nieuws, niet in levensgevaar naar het ziekenhuis van Ronse gebracht, waar ook Van Aert lag.

De volgwagen van Soudal-QuickStep bleef wel op de weg en de inzittenden bleven daar ongedeerd. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet meteen duidelijk.

Door het ongeval met de wedstrijdarts werd de vrouweneditie van Dwars door Vlaanderen 25 minuten geneutraliseerd.

This is what happened in the men's race ahead to cause the neutralisation and shortening of the women's Dwars Door Vlaanderen#DDV24 #DDVwomen pic.twitter.com/SqBl6nT3On