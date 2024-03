Johan Vansummeren zegt wat Wout van Aert nog kan betekenen in 2024

Wout van Aert kwam zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Hij werd vandaag geopereerd en zal enige tijd uit roulatie zijn.

Wout van Aert werd zwaargewond bij een valpartij in Dwars door Vlaanderen. Hij zal de nodige tijd moeten krijgen om te herstellen, maar ook om emotioneel over deze grote ontgoocheling heen te geraken, beseft ook Johan Vansummeren.

Maar ook niet te lang wachten om weer te koersen. Het zou volgens Vansummeren goed zijn als Van Aert de Giro d’Italia kan halen, al lijkt dat volgens sportartsen een onmogelijke opdracht.

Giro halen wordt doorslaggevend

“De Giro rijden is bijna een must, zo niet komt zijn olympische droom in gevaar”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Stel dat hij de Ronde van Italië niet haalt, dan gloort de Tour om de hoek en die rittenkoers lijkt me dit jaar niet de beste voorbereiding op Parijs.”

Als Van Aert wel richting de Giro kan, dan doet hij dat volgens de ex-renner best met de handrem op. “Wout wordt betaald om uit te blinken in koersen die hij nu jammer genoeg aan zich voorbij ziet gaan, en voor buitenkansen als een olympische wegrit of WK. Ritten najagen hoort daar niet bij.”

Eenmaal hij de Giro zou gereden hebben is het volgens Vansummeren dan ideaal om een hoogtestage in te lassen en zich zo klaar te stomen voor de Olympische Spelen in Parijs.