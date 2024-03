Mathieu van der Poel spreekt klare taal over afwezigheid van Van Aert en Stuyven in de Ronde

Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet om de Ronde van Vlaanderen te winnen. De Nederlander blikt vooruit op Vlaanderens Mooiste.

Vorige week vrijdag won Mathieu van der Poel de E3 Saxo Classic, zondag was hij tweede in Gent-Wevelgem. Het mag duidelijk zijn dat de wereldkampioen in topvorm is en helemaal klaar lijkt voor de Ronde van Vlaanderen.

“Harelbeke gaf me het vertrouwen dat nodig is voor de komende koersen”, vertelt Van der Poel in een persbericht van zijn team Alpecin-Deceuninck. “In Wevelgem was Mads Pedersen sterker en had ik niet de benen van vrijdag. Dat was in se niet onlogisch.”

Woensdag gaf de Nederlander forfait voor Dwars door Vlaanderen. Achteraf bekeken een goede keuze als je zag welk leed een valpartij in de kopgroep met zich mee bracht.

“Het is zo jammer voor de Ronde, maar nog meer voor Wout (van Aert) en Jasper (Stuyven). Je leeft maanden toe naar die 2 belangrijke koersen en dan sta je aan de zijlijn. Dat wens je niemand toe.”

Geen plan voor zondag

De afwezigheid van twee favorieten zal hoe dan ook zijn invloed hebben op de koers. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik verkies om te koersen met alle toppers aan de start. Met open vizier. Of de afwezigheid van Wout en Jasper een invloed zullen hebben op mij, dat kan je vooraf niet zeggen. Misschien ligt er nog meer druk op mijn schouders, wat het niet makkelijker maakt.”

Een vast plan heeft hij alvast niet. “Hoe ik het dan zal aanpakken? Daar kan ik op voorhand niet veel over zeggen. Het hangt af van hoe de race zich ontwikkelt. Natuurlijk zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen, maar Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek blijven supersterke tegenstanders.”