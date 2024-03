Lotte Kopecky pakt uit met opvallende uitspraak: "Da's gewoon niet leuk"

Voor Lotte Kopecky komen er bijzonder belangrijke weken aan met enkele topklassiekers. Onder meer Parijs-Roubaix staat hoog op haar lijstje.

Zondag kan Lotte Kopecky al voor de derde keer op rij de Ronde van Vlaanderen winnen, daarmee zou ze alleen recordhoudster worden. En dat zou dan nog eens in de regenboogtrui zijn, een droom.

Al droomt Kopecky zelf misschien eerder van Parijs-Roubaix, een klassieker die ze nog niet kon winnen. In 2022 werd ze tweede, vorig jaar viel Kopecky in de achtervolging en werd ze zevende.

Kopecky geen fan van kasseien op training

"Maar ik weet dat die wedstrijd me enorm goed ligt. Alles moet gewoon een beetje meezitten. Blijf ik in het zadel én gespaard van pech, dan kom ik heel dicht bij de overwinning", zegt Kopecky bij HLN.

Dat Kopecky goed over kasseien kan rijden, bewees ze de voorbije jaren al. Toch zul je Kopecky buiten de koers niet veel op kasseien zien rijden. "Op training negeer ik zo’n strook liever."

"In koers, als ik ze op volle snelheid kan nemen, is het totaal anders. Traag over kasseien rijden is trouwens geen optie. Da’s gewoon niet leuk", zegt Kopecky opvallend.