Van Hooydonck in shock na valpartij Van Aert: "Kan de rest van zijn carrière bepalen"

Voor Nathan Van Hooydonck was de val van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen een bijzonder pijnlijk moment. Hij weet hoeveel Van Aert had opgeofferd om deze week klaar te zijn.

Nathan Van Hooydonck reed tijdens Dwars door Vlaanderen opnieuw rond met VIP's als hospitality-chauffeur van Visma-Lease a Bike. Toen hij de val van Wout van Aert zag, had Van Hooydonck het even moeilijk.

"Eerlijk, ik was er écht niet goed van. Toen ik Wout huilend op het asfalt zag zitten, brak mijn hart in stukken. Ik ben uit de auto gestapt en heb mijn gasten gezegd me even met rust te laten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vooral omdat Van Hooydonck weet hoeveel werk Van Aert sinds november had gedaan om tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn best te zijn. En de voortekenen waren goed dat het ook gelukt was.

Gevolgen voor carrière Van Aert?

Van Aert was volgens Van Hooydonck klaar om voor het eerst de Ronde of Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven. "Zo’n valpartij kan zijn carrière bepalen. Als hij één van die twee klassiekers, Ronde of Roubaix, had kunnen winnen, had alles er anders kunnen uitzien."

Omdat Van Aert nu nog een jaar moet doorgaan zonder een van de twee koersen op zijn palmares. Van Hooydonck vreest dan ook dat de mentale schade bij Van Aert groter zal zijn dan de fysieke schade. Dat was ook het geval in 2019 na zijn val in de Tour.