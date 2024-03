Wordt Belgische debutant grote verrassing in de Ronde? "Campenaerts is geïnteresseerd"

Zondag staat met Laurens De Plus (28) een opvallende debutant aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Hij kijkt er wel enorm naar uit.

Bij INEOS Grenadiers ligt de nadruk niet echt op kasseikoersen, maar toch reed Laurens De Plus als prof nog nooit de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar is dat wel het geval, onder meer door het uitvallen van zijn ploegmaats Rowe en Heiduk.

Toch zit De Plus al sinds de winter met zijn hoofd bij de Ronde van Vlaanderen. "Naast renner ben ik gewoon ook een grote koersfan. En dit is een van de koersen die ik absoluut wilde afvinken. Dit is echt kicken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Plus focuste de laatste jaren vooral op klimkoersen en rittenkoersen, maar de laatste jaren is de Ronde van Vlaanderen ook steeds meer een koers geworden voor klimmers. En De Plus kan ook op kasseien rijden.

Zorgt De Plus voor verrassing in de Ronde?

Dat bewees hij in zijn periode bij Jumbo-Visma, toen hij in 2019 de Ronde van België won. Een van de ritten ging toen over de Bosberg. De Plus werd derde in die rit en won ook het eindklassement.

"Misschien kan ik verrassen, maar je moet me zeker geen dark horse noemen of zo." Al wil De Plus zeker iets proberen, misschien om te anticiperen. "Victor Campenaerts stuurde al dat hij geïnteresseerd is."