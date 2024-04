Kritiek na Parijs-Nice hakte er in bij Belgisch kampioen Remco Evenepoel

Zo'n drie weken na zijn tweede plaats in Parijs-Nice begint Remco Evenepoel straks aan de Ronde van het Baskenland. Al vindt hij de kritiek die hij kreeg niet terecht.

In Parijs-Nice was Remco Evenepoel door een tegenvallende Primoz Roglic de topfavoriet voor de eindzege. Maar een foutje zorgde ervoor dat Matteo Jorgenson tijd kon pakken en dat kon Evenepoel niet meer rechtzetten.

De Belgische kampioen won nog wel de laatste rit, maar werd dus tweede in het eindklassement. Onder meer Jan Bakelants was kritisch voor de aanpak van Evenepoel en Soudal Quick-Step in Parijs-Nice.

Evenepoel teleurgesteld over kritiek

Die kritiek is duidelijk ook bij Evenepoel geraakt. "Het was soms teleurstellend om te lezen en horen", zegt hij bij HLN. "Want ik geef altijd het beste van mezelf, net als mijn ploegmaats."

Volgens Evenepoel heeft hij er alles aan gedaan om Parijs-Nice te winnen, maar hebben koerssituaties er anders over beslist. En eindwinnaar Jorgenson won ook nog Dwars door Vlaanderen, zo slecht was die dus niet.

Lang is het wel niet blijven hangen bij Evenepoel. "Een paar dagen heb ik me eraan gestoord. Dan heb ik het gebruikt om er op training een procentje bij te doen."