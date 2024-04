Johan Bruyneel snapt helemaal niets van ploegleiding Lidl-Trek: "Onmogelijk Van der Poel te kloppen, maar..."

Johan Bruyneel weet wat het is om als ploegleiding de juiste keuzes te moeten maken. Lidl-Trek is daar niet in geslaagd in de Ronde van Vlaanderen, is zijn oordeel.

De vroege aanvallen, zeg maar de vreemde koerswijze, van Mads Pedersen zindert nog na. Wat als de Deen het heel anders had aangepakt? Dat is toch één van de vragen die een paar dagen na de Ronde nog de moeite is om onder de loep te nemen. Johan Bruyneel heeft dit ook besproken in de podcast TheMove.

"Je zag dat Pedersen Gianni Vermeersch met zich mee kreeg, ploegmaat van de topfavoriet. Lidl-Trek zat in een situatie waarvan ze wisten dat die niets ging opleveren. Je kunt proberen en zien wat er gebeurt. Als je na vijf-zes kilometers ziet dat de situatie hetzelfde blijft, dan moet je van strategie veranderen", is Bruyneel duidelijk.

PEDERSEN GEEN 100%

"Dat is waarom ik niet snap dat er geen instructies kwamen uit de ploegwagen om te wachten. De enige verklaring die ik kan vinden, is dat Pedersen waarschijnlijk geen honderd procent was na zijn zware val. En dan besloot om vroeg te gaan omdat hij wist dat hij het niet ging halen in de finale."

De oplossing waar de Scandinaviër dan voor de dag mee kwam, was ijdele hoop. "Hij ging nooit voorop blijven met een ploegmaat van Van der Poel in zijn wiel die maar af en toe meewerkte. Als Pedersen conservatief gereden had, had hij altijd in die groep achtervolgers gezeten."

FOUT VAN LIDL-TREK

En een plek op het podium is zeker in de Ronde van Vlaanderen toch ook heel wat waard. "Het was onmogelijk geweest om Van der Poel te kloppen, maar hij had volgens mij kunnen koersen voor de tweede plaats. Lidl-Trek heeft daar een fout gemaakt", windt Bruyneel er geen doekjes om. Lees hier wat hij nog te vertellen had.