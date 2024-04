Ex-winnaar Johan Vansummeren niet mals voor organisatie Parijs-Roubaix: "Ze doen alsof"

Vooral ex-renners en ex-winnaar zijn kritisch voor de chicane die voor het Bos van Wallers wordt gelegd in Parijs-Roubaix. Ook Johan Vansummeren is er geen fan van.

Johan Vansummeren won in 2011 Parijs-Roubaix en stond in totaal negen keer aan de start. Naast zijn zege in 2011 eindigde Vansummeren nog drie keer in de top tien. Slechts één keer haalde hij de finish niet.

De ex-winnaar is dan ook geen fan van de chicane die net voor het Bos van Wallers wordt gelegd dit jaar. Volgens Vansummeren gaat de chicane er gewoon voor zorgen dat het probleem wordt verlegd.

"Ik durf er geld op in te zetten dat de renners massaal gaan vallen. Dit keer niet in het Bos zelf, maar 50 meter ervoor", stelt Vansummeren bij Het Nieuwsblad. Na de eerste paar renners zullen ze volgens Vansummeren vallen, waarna de rest zal wegrijden.

ASO niet bekommert om veiligheid

Vansummeren is dan ook bijzonder kritisch voor organisator ASO en koersbaas Thierry Gouvenou. "Als Gouvenou kon, hij legde de chicane op de kasseien."

ASO doet volgens Vansummeren ook het minst voor de veiligheid van de renners. "Hiermee willen ze gewoon interessant doen en doen alsof ze inzitten met de gezondheid van de renners."

Vansummeren is wel voorstander van de snelheid er uit te halen voor het Bos van Wallers, maar zou bij de laatste bocht naar links op twee kilometer van de strook al een chicane leggen. Om er daarna nog twee te leggen. Om zo de snelheid te verlagen.