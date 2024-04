"Herinnering aan hoe gevaarlijk onze sport kan zijn": renner in ziekenhuis na verkeersongeval op training

Lennard Kämna was aan het trainen op Tenerife in aanloop naar de Giro d'Italia. De 27-jarige Duitser van Bora-Hansgrohe werd vorig jaar nog negende in de Giro en won ook een rit in de Vuelta a Espana waar hij dertigste werd in het eindklassement.

Daarmee heeft de Duitser bewezen dat hij een stevig staaltje kan fietsen. Of hij dit seizoen de Giro d'Ialia zal halen, zal nog moeten blijken. Tot op heden zijn er nog niet meer details over de ernst van de valpartij op training.

Today we were unfortunately reminded once again how dangerous our sport can be.

Lennard Kämna was involved in a traffic accident today that occurred during a training ride on Tenerife.

He is currently in hospital for further examinations. More details asap.

Get well soon Lenny! pic.twitter.com/nxuNf589TU