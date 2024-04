Jonas Vingegaard krijgt stevig verdict na zware valpartij in het Baskenland

Een horrorcrash in een afdaling overschaduwde de vierde rit in de Ronde van het Baskenland. Remco Evenepoel en Primoz Roglic konden zelf nog in de auto stappen, bij Jonas Vingegaard was dat niet het geval.

De Deense tweevoudige Tourwinnaar bleef minutenlang liggen op de grond en werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn shirt was volledig gescheurd en op zijn rug was stevig geschaafd.

"Toen we bij hem aankwamen, zagen we meteen dat het er niet goed uitzag", zei ploegleider Addy Engels. "Gelukkig was hij bij bewustzijn. Hij wordt nu onderzocht in het ziekenhuis, we wachten op updates."

Die onderzoeken zijn ondertussen afgelopen. Vingegaard heeft zijn sleutelbeen en meerdere ribben gebroken. Uiteindelijk valt het dus al bij al nog meer voor de Deen. Hij zou na de Ronde van het Baskenland al een rustperiode nemen.

Normaal gezien zouden zijn deelname aan de Dauphiné begin juni en de Tour de France einde juni niet in gevaar komen. Wanneer Vingegaard weer zal kunnen trainen, is nog niet duidelijk.

Update on Jonas:



It was a nasty crash, but fortunately he is stable and conscious.



Examinations at the hospital have revealed that he has a broken collarbone and several broken ribs. He remains in hospital as a precaution. Thank you for all your messages. ❤️ pic.twitter.com/dPd2IbpIFP