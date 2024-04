Wanneer zien we Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen? Analisten duidelijk: "Zou ook <i>gene vetten</i> geweest zijn"

Mathieu van der Poel reed onbedreigd naar zijn derde Ronde van Vlaanderen afgelopen zondag. Zonder renners als Wout van Aert, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel aan de start was dat vooraf al bijna een uitgemaakte zaak voor velen. Wanneer zien we Remco in de Ronde van Vlaanderen?

De roep om Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen wordt elk jaar een beetje luider. De vraag is: wanneer zien we hem een keertje starten? "Ik zie het niet direct gebeuren", is Jan Bakelants zeer helder in Wielerclub Wattage.

"Remco Evenepoel zal zich eerst willen toeleggen op het rondewerk en daar zien wat hij kan. Ik begrijp dat hij die switch nog niet wil maken. Op kasseien rijden is ook niet zijn grootste specialiteit, dus ik snap dat er voor hem andere dingen prioriteit zijn."

"Het is ook een luxe als je een alleskunner bent of toch heel veel kan", aldus nog Bakelants. Ook Tom Boonen denkt dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar geen spek naar de bek van Evenepoel was geweest, klinkt het.

Ronde van Vlaanderen is een heel nerveuze koers

"Zet hem in zo'n omstandigheden in de race, het zou ook geen vette geweest zijn vrees ik ... Het is een heel nerveuze koers. Supernerveus, waar een bepaald type renner bij komt kijken. Het is beter dat hij zich nu focust op de grote rondes en niet te veel ineens wil."

Volgens Dirk De Wolf zal het ook niet voor meteen zijn: "Het gaat nog een drietal jaren duren. Eerst gaat hij zich toeleggen op de Tour de France en wedstrijden als de Ronde van het Baskenland. De Ronde van Vlaanderen zal pas voor daarna zijn."