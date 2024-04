Dé grootste concurrent voor Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen? "Als hij dat niet deed ..."

Een van de weinige renners die Mathieu van der Poel recentelijk nog wist te kloppen? Dat is Mads Pedersen. Na een val in Dwars door Vlaanderen kon hij zijn kans niet helemaal verdedigen in de Ronde van Vlaanderen, maar nu lijkt hij er klaar voor om te schitteren in Parijs-Roubaix.

Vorig jaar werd Mads Pedersen vierde in Parijs - Roubaix. In de slotfase werd hij er nog uitgereden door Wout van Aert en Jasper Philipsen, de enige achtervolgers zo nog op winnaar Mathieu van der Poel. Dit jaar wil hij beter doen.

Na zijn val in Dwars door Vlaanderen moest hij in de Ronde van Vlaanderen vroeg in de aanval trekken om te proberen anticiperen of om het ploegenspel te spelen, maar in de slotfase kwam hij duidelijk nog te kort.

Kan hij een week later wél al terug helemaal zijn kansen gaan? "Ik voel me vrij goed. Het is nu toch bijna een week geleden. Mijn lichaam is klaar voor de volgende koers, het voelt wat minder pijnlijk en met de verwondingen gaat het de goede kant op", aldus Mads Pedersen bij Sporza.

Parijs-Roubaix vergt andere aanpak volgens Pedersen

"Parijs-Roubaix is een totaal andere koers en vraagt dus een andere aanpak. Ik wil het met de eerste jongens tot op de Vélodrome schoppen en zo meedoen voor de zege. Deze koers moet me zeker nog beter liggen."

Bij Lidl-Trek blijven ze geloven in de filosofie van de ploeg. Met Jasper Stuyven moet hij het ook doen zonder een belangrijke luitenant, maar Pedersen wil er ook in Parijs-Roubaix toch vol voor gaan. "Als hij niet rijdt zoals hij reed, dan eindigde hij in de top-5", vond Michel Wuyts in Wuyts & Vlaeminck.