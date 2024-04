Harder koersen? Lefevere en Zonneveld hebben een stevig idee voor Bos van Wallers

Het mythische Bos van Wallers zal ook in deze editie van Parijs-Roubaix opnieuw gretig bekeken worden. Door de chicane vlak voor de ingang is er dit jaar vooraf al heel veel gezegd en geschreven over de zaak. Maar hoe lossen we het op lange(re) termijn allemaal op? Dat blijft een vraagstuk.

Patrick Lefevere had het er ook over in zijn column in Het Nieuwsblad: "De chicane voor het Bos van Wallers is op zijn minst een poging om de koers veiliger te maken. Ideaal? Verre van", aldus de sterke man van Soudal - QuickStep.

"Ik herinner mij edities van Roubaix waar je voor Wallers al twee of drie kasseistroken had die ervoor zorgden dat je met een klein peloton naar het bos ging. Misschien ligt daar opnieuw de oplossing", oppert Lefevere.

Koers openbreken, al dan niet met waaiers of meer stroken?

De koers nóg harder maken, sneller starten en sneller het peloton uitdunnen? Thijs Zonneveld voorziet voor deze editie ook een mogelijke optie. Daarbij zou het spel van de wind wat hem betreft een rol kunnen en mogen spelen.

"Nog even over die chicane. Er is een manier waarop ie veiliger wordt: door de boel ervoor al uit elkaar te rijden. De wind is daarbij een bondgenoot zondag. In een aantal secties vóór Wallers staat ie perfect", aldus Zonneveld op X.

Zondagnamiddag weten we het welke impact de chicane en het Bos van Wallers zullen hebben op de zaak, nadat er deze week al heel veel werd over geschreven en gepalaverd. Misschien wordt de soep minder heet opgegeten dan opgediend?