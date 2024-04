Lotte Kopecky rekent met machtsexplosie van jewelste af met topsprinters en maakt absolute droom waar in Roubaix!

Sinds haar eerste Ronde-zege was het een droom voor Lotte Kopecky om Parijs-Roubaix bij de vrouwen te winnen. De afgelopen jaren was het net niet. In 2024 is het bingo!

Parijs-Roubaix is ook een gelegenheid voor de mindere goden om zich in de kijker te rijden. Victoire Joncheray - goed gekozen die naam - greep haar kans ten volle. Een voorsprong van twee minuten reed zij bij mekaar. Met nog 110 kilometer te gaan was alles alweer te herdoen. Nog voor de eerste kasseistroken eraan kwamen.

Die zouden wel niet meer lang op zich laten wachten. Kopecky testte al eens de benen op Tilloy-Sars-et-Rosières. Het begin van een stelselmatige uitdunning. Al snel bleef maar een groep van een dertigtal rensters over. Dan opnieuw een opvallend moment met Kopecky in de hoofdrol: ze moest zelf zowaar even haar stuur vastzetten.

KOPECKY OOK GOEDE TECHNIEKER

De technieker in Kopecky was op de afspraak, de wielrenster ook. Bij een volgende prik konden enkel Vos, Georgi en Schweinberger nog volgen. Een groep van een twintigtal rensters was wel nog aan het achtervolgen en bijgevolg kwam het tot een samensmelting. Een kort intermezzo van Jade Wiel was ook tevergeefs.

Een kopduo Kraak-Van Dijk ontstond vervolgens. Kopecky, Balsamo en Vos knalden er in één ruk naartoe. Enkel Georgi kon nadien nog komen aansluiten. Met zijn zessen draaiden ze de piste op. Wanneer de sprint dan helemaal losbarste, zat Kopecky nog helemaal achteraan in de kopgroep. Dat zag er even niet goed uit.

MACHTSVERTOON KOPECKY OP DE PISTE

Maar wanneer de wereldkampioene haar dag heeft, is er niets tegen te beginnen. Met een machtsexplosie van jewelste stormde Kopecky naar voren en mocht ze op de Vélodrome haar handen in de lucht steken. Topsprinters als Vos en Balsam over de knie gelegd. Kopecky en niemand anders is de beste in Roubaix!