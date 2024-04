Philipsen ziet een buitengewone Van der Poel en doet een bekentenis: "Als Mathieu dat zegt..."

Jasper Philipsen heeft samen met maatje Mathieu van der Poel copy-paste gedaan. Net als vorig jaar werd Philipsen tweede achter zijn ploegmaat.

De moeite dus om die prestaties eens te vergelijken. "Of ik vorig jaar beter was of nu? Een lastige vraag. Ik had geen topdag als in Milaan-Sanremo. Ik heb wel een tijdje in een defensieve positie kunnen rijden en gewoon kunnen volgen in het wiel. Het was duidelijk dat de beste vooraan reed, Mathieu was buitengewoon."

Philipsen zegt tevreden te zijn met zijn tweede plek, maar wil ooit zelf toch eens winnen? "Ja, ik wil zeker eens zelf Parijs-Roubaix winnen. Waarom niet? Ik houd van deze koers, ik houd van het rijden op de kasseiene. Maar het was nu ook wel duidelijk wie de beste was en dat was mijn ploegmaat."

Heeft het de Belg persoonlijk gereden dat hij de Ronde niet gereden heeft. "Ja, ik zag dat de Ronde van Vlaanderen lastig was en die koers ligt mij ook minder. Daarom hield het steek om alles te doen om hier op mijn best te zijn. Ik voel de vermoeidheid van het einde van de klassieke campagne, maar iedereen heeft wel iets voor."

De Vlam van Ham deelt nog iets over de interne keuken. "Mathieu had in de koers al gezegd dat hij goede benen heeft. En als Mathieu dat zegt, dan is het zeker zo en heeft hij héél goede benen. Daarom dacht ik al wanneer hij vertrok op 60 kilometer van de aankomst dat het moeilijk zou zijn voor de anderen om hem in te halen."