📷 Dat moet deugd doen: Wout van Aert zet een nieuwe stap in zijn revalidatie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert blijft stappen zetten in zijn revalidatie na zijn zware valpartij. Hij ging opnieuw wandelen heeft zich voor het eerst kunnen douchen.

Stapje voor stapje gaat de revalidatie van Wout van Aert. Thuis in Herentals ging hij opnieuw wandelen, deze keer 5,56 kilometer. Goed voor iets meer dan een uur in de buitenlucht voor Van Aert.

De wandeling deed Van Aert duidelijk deugd, want hij liet ook weten dat hij voor het eerst in 12 dagen, sinds zijn val in Dwars door Vlaanderen dus, dat hij nog eens een douche kon nemen.

Van Aert kwam vorig weekend, toen hij met zijn gezin op weekend was, al met een statement over zijn revalidatie. "Ik begin me weer een beetje mezelf te voelen", schreef Van Aert op zijn sociale media.

Haalt Van Aert de Giro?

"Ik hoop snel weer op de fiets te zitten, maar op dit moment heeft een volledig herstel van mijn wonden en gebroken botten mijn absolute prioriteit. Ik ben dankbaar voor de extra tijd die ik met mijn dierbaren kan doorbrengen."

Bij Visma-Lease a Bike kijken ze ook met aandacht naar de revalidatie van Wout van Aert. Want de tijd om de start van de Giro op 4 mei te halen, wordt toch bijzonder krap. Van Aert moet natuurlijk ook nog trainen.

"We hopen deze week zicht te krijgen op wat wel kan voor Wout en wat niet", zei sportief directeur Merijn Zeeman bij HLN. Er zou dus binnenkort al nieuws moeten komen of Van Aert de Giro zal kunnen rijden.