Komt het nog goed met Vingegaard en de Tour? Visma-Lease a Bike komt met slecht nieuws

De Giro komt wellicht in het gedrang voor Wout van Aert, voor Jonas Vingegaard is de Tour ook een vraagteken. De Deen ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Jonas Vingegaard was een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deense Tourwinnaar brak zijn sleutelbeen, meerdere ribben en liep een klaplong en longkneuzing op. Vingegaard zou volgens HLN vorig weekend nog altijd op intensieve zorgen liggen in het ziekenhuis in Vitoria-Gasteiz. Door interne bloedingen zou de Deen nog niet onder het mes gegaan zijn voor zijn sleutelbeenbreuk. Vingegaard niet naar de Tour? Dat nieuws wilde Visma-Lease a Bike niet bevestigen, maar sportief directeur Merijn Zeeman stelde wel dat de voorbereiding van Vingegaard op de Tour stevig op de schop gaat. "De hoogtestage op de Sierra Nevada vanaf 6 mei mist Jonas al zeker." Visma-Lease a Bike wil Vingegaard enkel naar de Tour sturen als hij opnieuw 100% is. De weg naar de Tour zal dus anders moeten. "Lukt het niet, moeten we met een ander scenario komen", stelt Zeeman. Een mogelijk scenario zou zijn dat Wout van Aert opnieuw de Tour rijdt. Al wilde Van Aert dat zelf niet, na de Giro wilde hij in juli op hoogtestage gaan om de Olympische Spelen voor te bereiden.