Sven Nys geeft dé oorzaak voor het gooien met bier naar Mathieu van der Poel

Voor de tweede week op rij kreeg Mathieu van der Poel bier over zich heen tijdens een lange solo. Sven Nys maakte het tijdens zijn lange carrière ook meermaals mee.

Zowel in de Ronde van Vlaanderen als in Parijs-Roubaix werd er met bier gegooid naar Mathieu van der Poel. De Nederlander liet het niet aan zijn hart komen, in tegenstelling tot de cross in Hulst. Daar spuwde Van der Poel wel richting het publiek.

Sven Nys haalde ook een paar keer verhaal bij supporters. In 2012 ging hij in Loenhout zelf een biergooier opzoeken in het publiek. Als ervaringsdeskundige weet Nys dus waarover hij spreekt.

Hij vindt het vooral goed dat de incidenten goed in beeld zijn gebracht, doordat er tegenwoordig overal camera's hangen en mensen ook zelf alles filmen met hun smartphone. Daardoor kan de politie de daders ook identificeren.

Nys over oorzaak van biergooien

Nys denkt ook te weten waarom Van der Poel precies bier over zich heen krijgt. "Dat gedrag zit een beetje in onze cultuur gebakken. Als iemand te lang dominant is, dan zien ze liever dat zo'n persoon een wedstrijd verliest."

"Aan de top geraken, dat gunt iedereen je. Maar als je te lang aan de top blijft...", stelt Nys nog. En Van der Poel zal wellicht nog een hele tijd aan de top van het wielrennen staan.