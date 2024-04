Cian Uijtdebroeks nam een duidelijk besluit: "Was de enige optie voor mij"

Cian Uijtdebroeks maakte in december vorig jaar de overstap van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike.

De transfer van Cian Uijtdebroeks had heel wat voeten in de aarde, maar ging uiteindelijk toch door. Het Belgische rondetalent tekende een contract tot eind 2027 bij de Nederlandse ploeg.

Toch had Uijtdebroeks al eerder voor de ploeg van Richard Plugge kunnen rijden. Als junior sprak Uijtdebroeks met Plugge, maar vond het project met de juniorenploeg van BORA-hansgrohe op dat moment aantrekkelijker.

"Dat maakte de stap naar de profs minder groot in mijn ogen", zegt Uijtdebroeks bij Wielerrevue. Nu is hij dus toch bij Visma-Lease a Bike beland. Ik wil BORA-hansgrohe ook niet afbreken, maar het was makkelijker geweest als ik meteen voor deze ploeg had gekozen."

Visma-Lease a Bike enige optie voor Uijtdebroeks

Begin december verbrak Uijtdebroeks zijn contract bij BORA-hansgrohe en tekende niet veel later bij Visma-Lease a Bike. "Ik heb gesproken met andere ploegen, maar Team Visma-Lease a Bike was voor mijzelf de enige optie."

"In 2024 wordt de Giro d’Italia het doel. Als ploeg willen we zoveel mogelijk ritten winnen in Italië en zelf wil ik zo hoog mogelijk eindigen. Of dat dan negende of vierde is, maakt in deze fase nog niet uit", zegt Uijtdebroeks nog.