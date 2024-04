Lotto Dstny waagt ferme gok en haalt Belgische favoriet uit Brabantse Pijl

Lotto Dstny zag na kopman Arnaud De Lie ook Lennert Van Eetvelt uitvallen voor de rest van het voorjaar. En dus hebben ze nu een ferme beslissing genomen met oog op de Brabantse Pijl. Maxim Van Gils moet in de Waalse klassiekers namelijk het fort rechthouden.

Zonder De Lie én Van Eetvelt wordt de spoeling dun voor de Waalse Pijl, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. En dus lijken ze alles op alles willen te zetten met Maxim Van Gils, de laatste kopman die overblijft.

Van Gils scoorde vorig jaar al veelvuldig in de klassiekers in de Ardennen. Hij werd zevende in de Amstel Gold Race, achtste in de Waalse Pijl en elfde in Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn resultaten om mee neer huis te komen.

Maxim Van Gils niet in de Brabantse Pijl

Van Gils etaleerde zijn vorm dit jaar al met winst in de tijdrit in de Ruta del Sol, een derde plaats in de Strade Bianche, een zevende in de Milaan-Sanremo en een tweede in de Gran Premio Miguel Indurain. De Brabantse Pijl laat hij aan zich passeren.

Zijn ploeg Lotto Dstny laat weten dat er geen specifieke reden is voor het forfait van Maxim Van Gils in de Brabantse Pijl. Het lijkt er dus op dat ze hem gewoon willen sparen voor het Ardennendrieluik, waar hij dan écht moet gaan knallen.

Voor de Brabantse Pijl is de selectie ondertussen bekendgemaakt. Andreas Kron is nu de nieuwe kopman voor die koers. Ook de selectie voor de Brabantse Pijl voor vrouwen is meteen gemaakt door Lotto Dstny. De komende weken zal moeten blijken of het een goede gok was.