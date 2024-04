Marginaliteit ten top van de fans? Opmerkelijke diefstal na Parijs-Roubaix

De vrijwilligersorganisatie Les Amis de Paris-Roubaix zet zich in voor het onderhoud van de Noord-Franse kasseistroken en bewaart de geschiedenis van Parijs-Roubaix. Ook voor de koers hebben we daarover al een en ander laten weten.

Zo kuisen ze de meeste stroken prachtig op, zodat iedereen in het weekend van de waarheid op de best mogelijke manier over de kasseien kan dokkeren. En dat doen ze helemaal vrijwillig, maar nu merkten ze ook wel op dat het respect soms ver te zoeken is.

“Er zijn kasseien van Carrefour de l’Arbre verdwenen na de wedstrijd”, klinkt het bij monde van Les Amis de Paris-Roubaix op sociale media X. Bij een vurige tweet laten ze verder ook nog weten dat er overal heel veel afval is overgebleven.

Cobbles from the Carrefour de l'Arbre were stolen after the race. There was also a lot of rubbish. Ridiculous. pic.twitter.com/g3H9tCCGlJ