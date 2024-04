Ondanks de smeekbede bij Lefevere en Evenepoel: beslissing rond Tim Merlier is definitief

Tim Merlier klopte eind vorig jaar meermaals aan bij Patrick Lefevere en Remco Evenepoel om een plaatsje in de Tour-selectie te verzilveren. Toen was al duidelijk dat hij van een kale reis zou gaan thuiskomen, nu is er zekerheid gegeven aan de Belgische sprinter.

Door het vertrek van Fabio Jakobsen blijft er met Tim Merlier maar één echte topsprinter meer over bij Soudal Quick-Step in 2024. En dus wilde Tim Merlier zelf kunnen kiezen welke grote ronde hij zou gaan betwisten.

Merlier solliciteerde openlijk naar een plekje in de Tour, omdat de combinatie met een klassement met Evenepoel mogelijk is, denkt hij. Toen leek de ploegleiding echter al de Giro d'Italia te verkiezen voor Merlier.

"Ik heb mijn eigen ambitie en ik weet dat ik in de Tour sprints kan winnen. Daar ben ik van overtuigd. Als je als sprinter naam wil maken, dan moet het blijkbaar in de Tour. Dat hebben we afgelopen zomer gezien", klonk het toen bij Sporza.

Merlier definitief naar de Giro

Ondertussen lijkt het duidelijk dat Tim Merlier wel degelijk de Tour de France 2024 definitief aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Hij zal in de Giro d'Italia op zoek moeten gaan naar ritwinsten. Dat is ondertussen duidelijk gemaakt en door Patrick Lefevere bevestigd aan Het Nieuwsblad.

De 31-jarige Belgische sprinter was er in 2021 voor een eerste keer bij in Italië, nu zal hij zijn tweede Giro betwisten. Dit jaar behaalde Merlier al zeven overwinningen: de Scheldeprijs, Nokere Koerse, drie etappes in de UAE Tour en twee etappes in de Saoedische AlUla Tour.