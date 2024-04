Wil Philipsen eigen kans in Parijs-Roubaix? Van Petegem waarschuwt voor gevolgen van transfer

Jasper Philipsen is opnieuw aan een uitstekend voorjaar bezig. Maar waar ligt de toekomst van de Belgische topsprinter?

Een ritzege in Tirreno-Adriatico, winst in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne en ook een tweede plaats in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Jasper Philipsen is een van de mannen van het voorjaar.

Op de ranking van ProCyclingStats van 2024 staat Philipsen op één, voor zijn ploegmaat Mathieu van der Poel en Mads Pedersen. Het bewijst dat Philipsen is uitgegroeid tot een van de beste renners in het voorjaar.

Wil Philipsen eigen kans in Parijs-Roubaix?

Het contract van Philipsen loopt eind dit jaar namelijk af bij Alpecin-Deceuninck. Wil hij na twee tweede plaatsen in Parijs-Roubaix ook eens zijn eigen kans gaan? Peter Van Petegem ziet daarin wel een gevaar voor Philipsen.

"Nu wordt hij meegezogen, hij zit altijd rond Van der Poel of in de juiste positie. Er zijn nog renners naar een andere ploeg gegaan als kopman voor een bepaalde koers, maar die nooit...", zegt Van Petegem bij Vals Plat.

"Ik heb altijd gezegd dat Philipsen een renner zou worden die zou meespelen in de klassiekers voor de overwinning. Maar echt winnen, er zijn er niet veel die winnen", stelt Van Petegem nog.