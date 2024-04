Eerlijke Quinten Hermans geeft foutje toe na zesde plaats in Brabantse Pijl

Quinten Hermans was een van de outsiders voor de Brabantse Pijl, maar kon in de finale niet meer versnellen. Hij gaf achteraf toe dat hij beter had kunnen doen.

In de Ronde van het Baskenland was Quinten Hermans nog de snelste in de derde etappe. Na bijna twee jaar won de Belg nog eens en voor het eerst in het shirt van Alpecin-Deceuninck.

Een dag later was Hermans wel betrokken bij de zware valpartij met Evenepoel, Vingegaard en Roglic, maar kwam weg zonder zware blessure. Toch besliste Hermans uit voorzorg om de laatste etappe niet meer te rijden.

Hermans maakte foutje in Brabantse Pijl

Voor de Brabantse Pijl was Hermans de vooruitgeschoven man bij Alpecin-Deceuninck. In de laatste ronde sprong Hermans naar een kopgroep met onder meer Wellens, Teuns en winnaar Cosnefroy.

Daardoor was Hermans helemaal leeg voor de sprint, waarin hij zesde werd. "Ik ben volledig op mijn waarde geklopt. Ik had niet meer de benen en ik sprintte ook niet tegen de minste renners", zei Hermans achteraf bij Sporza.

Hermans gaf toe dat hij wat eerder had moeten reageren. "Ik had iets alerter moeten zijn in de voorlaatste ronde. Dan had ik die inspanning niet hoeven te doen. Misschien zijn dat die procentjes die ontbraken op het einde."