Speelde Alpecin-Deceuninck een mentaal spel? Philipsen geeft zijn kijk op de zaken en op de rol van Van der Poel

Van der Poel en Philipsen hebben hun één-tweetje weer herhaald. Dat Alpecin-Deceuninck zich als de sterkste ploeg presenteerde, was misschien wel het meest opvallende aan de voorbije Parijs-Roubaix.

Eigenlijk wisten we bij de allereerste meters op de kasseien al genoeg. Alpecin-Deceuninck palmde met een enorm machtsvertoon de volledige eerste rij in op de eerste sector. Even laten zien dat ze er stonden, erkende Timo Kielich achteraf. Was het inderdaad ook een mentaal spelletje om de tegenstand daar al te imponeren?

Wij stelden de vraag aan Jasper Philipsen. Het had volgens hem ook te maken met een tactische doelstelling. "Iedereen was geëngageerd en in zijn beste vorm. Het doel was ook om niet met het hele peloton naar de chicane te gaan. Op de kasseien is het altijd beter om vooraan te rijden dan ergens achteraan."

ALPECIN-DECEUNINCK ZET DE REST ONDER DRUK

En effectief, het mentale speelde ook wel een rol. "Het was ook om onszelf wat minder stress te bezorgen en om wat druk te zetten op de anderen. Ja, ik denk dat we zeker de kracht van onze ploeg hebben laten zien", blikt de nummer 2 van Parijs-Roubaix tevreden terug op de teamprestatie van Alpecin-Deceuninck.

Al is het besef aanwezig: ondanks het sterk functioneren van de ploeg en het onderweg uitdelen van wat tikken aan de tegenstanders, is dat nog geen garantie voor de overwinning. "Natuurlijk heb je op het einde nog altijd de benen nodig. En een renner als Mathieu van der Poel, die een solo van zestig kilometer kan rijden, om het af te maken."