Tom Boonen begrijpt commotie over Mathieu van der Poel niet: "Blijkbaar is dat straf"

Er was grote verbazing na Parijs-Roubaix over de handen met Mathieu van der Poel. In tegenstelling tot zijn concurrenten had de Nederlander geen blaren op zijn handen.

De vriendin van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, zette op haar sociale media een foto van de handen van de winnaar van Parijs-Roubaix. Daar was zelf geen schrammetje op te zien na zijn solo van 60 kilometer. Van der Poel ging maandagochtend dan ook doodleuk golfen na zijn tweede zege op rij in Parijs-Roubaix. Bij de andere renners was de schade wel veel groter, bij hen zullen de gevolgen wellicht nog een tijdje te voelen zijn. Boonen begrijpt verbazing over Van der Poel niet Viervoudig winnaar Tom Boonen was absoluut niet onder de indruk van de ongeschonden handen van Mathieu van der Poel, die zonder handschoenen reed. "Ik vind het echt een nul-discussie", zei hij bij Wielerclub Wattage. "Een handschoen dient enkel en alleen om je handen te beschermen bij een valpartij. Een handschoen veroorzaakt net blaren. Ik heb nooit met handschoenen gereden en heb ook nooit een blaar gehad", stelde Boonen. "Blijkbaar is het nog altijd straf dat je Parijs-Roubaix uitrijdt zonder blaren. Maar eigenlijk is het de normaalste zaak van de wereld als je je stuur goed vast houdt en geen handschoenen aandoet", besloot Boonen nog.