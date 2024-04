Ai, ai, ai: nieuwe fameuze domper voor Wout van Aert

Opnieuw slecht nieuws voor Wout van Aert. Hij moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. Dat nieuws lag misschien al een beetje in de pijplijn, maar is nu ook definitief geworden. Reden is zijn val in Dwars door Vlaanderen.

Wout van Aert ging normaal gezien in 2024 de Tour de France aan zich voorbij laten gaan, om klaar te zijn voor de Olympische Spelen in Parijs. Daardoor ging hij zich richten op de Giro d'Italia, waarbij er veel ambities waren. Er werd even gesproken over voor een klassement rijden, daarna zou hij toch vooral mikken op etappezeges. Maar ondertussen is duidelijk geworden dat het geen Giro d'Italia zal gaan worden voor de Vlaamse klasbak. De Kempenaar en zijn team hebben het team zelf naar buiten gebracht. Hij moest eerder ook al zijn andere grote doelen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aan zich voorbij laten gaan. Een nieuwe klap voor de Belg. Geen Giro voor Wout van Aert Twee weken geleden kwam Wout van Aert zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Met een gebroken sleutelbeen, 7 gebroken ribben en een barst in zijn borstbeen was toen al duidelijk dat de Giro te vroeg zou kunnen komen. Dat is nu officieel bevestigd. De race tegen de klok kan dus bij deze officieel worden van de baan genomen. Wout van Aert zelf had gehoopt toch nog de Giro te kunnen rijden, maar zal zich nu moeten richten op de Tour de France en/of de Olympische Spelen.