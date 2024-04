Een grapje onderstreept nog maar eens de heerschappij van Mathieu van der Poel: "Voor zover dat nodig is"

Mathieu van der Poel vertoont zo'n heerschappij dat hij al heel wat kunnen lachen heeft. Een grapje hoort er dan ook wel bij.

Al komt het niet van hem persoonlijk. Nadat verre solo's uitdraaiden op klinkende overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is Van der Poel ook weer de topfavoriet voor de Amstel Gold Race van komend weekend. Gezien zijn blakende vorm zou het niemand verbazen als hij er met een hattrick 3 op 3 van maakt.

Mathieu van der Poel is donderdag met twee van zijn landgenoten de Amstel Gold Race gaan verkennen. Dat weten we door een boodschap op Instagram Stories van Pascal Eenkhoorn. De renner van Lotto Dstny was één van de Nederlanders die er bij was. Zijn post is dan ook weer door Van der Poel gedeeeld op zijn eigen Instagram.

© photonews

Met Eenkhoorn achter hen als derde man is een foto genomen van Mathieu van der Poel en Tim van Dijke. De ene schonk Alpecin-Deceuninck de zege in Parijs-Roubaix, de andere was de revelatie van de Helleklassieker voor Visma-Lease a Bike. En nu waren ze samen met Eenkhoorn dus op pad op de wegen van de Amstel.

Eenkhoorn maakt met één zinnetje fijntjes duidelijk waar ze mee bezig waren. "Het is verkenningsdag, voor zover dat nodig is", klinkt het. Het laatste deel van die zin slaat uiteraard vooral op Van der Poel en het feit dat die zonder verkenning misschien ook wel kan winnen. Zo verkent Van der Poel de laatste jaren de Ronde niet meer.

© photonews

En dat heeft hem in Vlaanderen nog niet bepaald windeieren gelegd. Ook de Amstel Gold Race is een koers die Van der Poel goed kent: in 2019 won de man in de regenboogtrui deze wedstrijd op fenomenale wijze. Bekijk hier de social mediapost van Pascal Eenkhoorn.