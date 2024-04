Afwezigheid in klassiekers van Wout van Aert pijnlijk merkbaar bij Vlaamse wielerfans

Door het uitvallen van Wout van Aert werd het Vlaamse voorjaar een pak minder spannend. En ook de wielerfans haakten daardoor voor een deel af.

Van spankracht was er weinig tot geen sprake in het voorjaar op de kasseien. Mathieu van der Poel won zowel in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix met een lange solo. En dat liet zich ook voelen in de kijkcijfers, berekende Knack.

Naar Dwars door Vlaanderen, waar Wout van Aert zwaar viel, keken er gemiddeld 453.908 mensen. Dat was een stijging van zo'n 12 procent tegenover vorig jaar. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was er dan weer een stevige daling.

Minder kijkers door Wout van Aert?

In de Ronde van Vlaanderen waren er gemiddeld 1.110.626 kijkers, een daling van 19 procent tegenover 2023. Ook in Parijs-Roubaix was er daling van 10% tegenover vorig jaar.

Volgens professor Daam Van Reeth van de KU Leuven zou dat te maken kunnen hebben met de afwezigheid van Wout van Aert. Supporters van hem zullen wellicht weinig tot niet naar de Ronde en Roubaix gekeken hebben.

"Mogelijk heeft ook het 'saaie' koersverloop van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, door een oppermachtige Van der Poel, sommige gelegenheidskijkers doen afhaken", stelt hij nog bij Knack.