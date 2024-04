📷 Toptalent is er helemaal klaar mee na alweer pech: "Hoeveel keer nog?"

Het regent sleutelbeenbreuken in het peloton en ook bij de Brit Oscar Onley is het opnieuw prijs. Hij is er ondertussen helemaal klaar mee.

Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Stuyven... De lijst met toprenners dat out is met een sleutelbeenbreuk is lang. Ook in de Amstel Gold Race was het opnieuw prijs met een valpartij.

De jonge Brit Oscar Onley (21) was betrokken bij een val en in het ziekenhuis werd een sleutelbeenbreuk bij hem vastgesteld. Voor Onley is het al de derde keer in acht maanden dat hij zijn sleutelbeen breekt.

Eind maart was Onley nog maar terug in competitie gekomen nadat hij zijn sleutelbeen brak in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Onley werd in de Gran Premio Miguel Indurain meteen weer derde.

Blessuregolf bij dsm-firmenich PostNL

Bij de Brit stonden woensdag de Waalse Pijl en vanaf volgende week dinsdag de Ronde van Romandië. Die plannen moet hij nu dus opnieuw weer aanpassen.

Bij Team dsm-firmenich PostNL kampen ze nog met een paar blessures. Zo heeft Warren Barguil sinds de Ronde van het Baskenland een gebroken rib en liggen ook Max Poole en Matthew Dinham in de lappenmand.