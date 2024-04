🎥 Vollering heeft heldere boodschap voor Wiebes na blunder in Amstel Gold Race

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lorena Wiebes gaf de zege in de Amstel Gold Race nog weg door te vroeg te juichen. Haar ploeggenote Demi Vollering had een duidelijke boodschap voor haar.

Door de neutralisatie na een ongeval op het parcours werd de Amstel Gold Race een andere koers bij de vrouwen. Zo konden de sprinters makkelijker overleven en werd er ook gesprint voor de zege in de Nederlandse klassieker.

Lorena Wiebes leek na zeges in Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs ook weg naar de zege in de Amstel Gold Race, maar de Nederlandse juichte te vroeg. Met een ultieme jump won Marianne Vos na 2021 opnieuw.

Vollering steekt Wiebes hart onder de riem

Bij Wiebes vloeiden de tranen rijkelijk over haar wangen na haar fout in de sprint. Haar ploeggenote Demi Vollering, die een lange kopbeurt deed in de laatste kilometer, stak Wiebes een hart onder de riem.

"Ze staat hier volgend jaar nog veel gretiger aan de start", zei ze bij Wielerflits. "Ik zag hoe teleurgesteld ze is. Het enige wat je dan kunt doen, is even bij haar blijven."

"Het is gewoon enorm balen natuurlijk. Het enige wat we kunnen zeggen is dat ze het supergoed doet en dat ze hier op een dag wel de overwinning zal pakken. Dat weet ik zeker", zei de Nederlandse kampioene nog.