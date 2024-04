Een topper erbij: Visma-Lease a Bike pakt uit met komst van Belgisch wielertalent

Visma-Leasa a Bike heeft opnieuw een toptalent binnengehaald. De Belg Cedric Keppens rijdt vanaf volgend seizoen voor het opleidingsteam van de Nederlandse ploeg.

Bij Visma-Lease a Bike werken ze steeds aan de toekomst van hun ploeg door jonge talenten vroeg binnen te halen. Denk onder meer aan Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet die doorstroomden naar het WorldTour-team.

Met Cedric Keppens (18) haalt Visma-Lease a Bike nu dus een volgend talent binnen. De jonge Belg won dit jaar al de rittenkoers Ster van Zuid-Limburg en hij werd derde in Nokere Koerse voor junioren.

"Het is een eer om vanaf volgend seizoen voor deze ploeg te mogen rijden", zegt Keppens. "Wat mij betreft is dit het beste team van de wereld. En dat geldt niet alleen voor de prestaties op het allerhoogste niveau, maar ook als het gaat over talentontwikkeling."

Visma-Lease a Bike tevreden met komst Keppens

"Er zijn zoveel voorbeelden van renners die zich bij dit team nog veel verder ontwikkeld hebben. Dat is voor mij de belangrijkste reden om voor Team Visma-Lease a Bike te kiezen", stelt Keppens nog.

Ook bij Visma-Lease a Bike zijn ze tevreden met de komst van Keppens. "We volgen hem al veel langer en ik zie hem als een groot talent voor het klassieke werk", zegt Robbert de Groot, head of development bij de ploeg.

"We volgen hem al veel langer en ik zie hem als een groot talent voor het klassieke werk. Daarnaast zien we nog veel groeimarge in het algemeen en in het bijzonder als het gaat om tijdrijden. We hebben er alle vertrouwen in dat hij samen met ons een heel hoog niveau kan behalen."