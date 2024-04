Geen andere keuze: Soudal Quick-Step zette Vansevenant stevig onder druk voor Amstel Gold Race

Soudal Quick-Step deed eindelijk nog eens mee in de finale van een klassieker. En dat terwijl Mauri Vansevenant niet voorzien was voor de Amstel Gold Race.

Het voorjaar van Soudal Quick-Step was, op de zeges van Tim Merlier in Nokere Koerse en de Scheldeprijs, niet goed genoeg. Het hoopte dat recht te trekken in de Ardennen met Remco Evenepoel en Mikel Landa.

De twee kopmannen gingen echter tegen de grond en moesten door breuken afzeggen. Bij Soudal Quick-Step was er dan ook niet veel hoop meer om er dit voorjaar nog iets van te maken in de klassiekers.

De ploeg, met heel wat jongeren, kreeg dan ook vrijheid van ploegleider Geert Van Bondt. Mauri Vansevenant toonde zich en werd uiteindelijk vierde. "Ja, dit resultaat is een opsteker, ook naar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik toe", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Wegvallen Evenepoel en Landa

Vansevenant was eigenlijk niet voorzien voor de Amstel. Hij zat op hoogtestage in Andorra en had geen zin om die vroegtijdig te beëindigen. "Hij was niet voorzien, maar na het wegvallen van Evenepoel en Landa heb ik hem gezegd dat het van moeten was."

"Toch wilde hij absoluut zijn hoogtestage afmaken." Vansevenant reed vrijdag nog 1200 kilometer naar huis in de auto, zaterdag vervoegde hij de ploeg en zondag reed hij de Amstel. Zonder parcoursverkenning.