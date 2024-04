In Luik-Bastenaken-Luik opnieuw top? Van der Poel haalt geslaagde recept nog eens boven

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel slaagde er niet in om voor de tweede keer de Amstel Gold Race te winnen. De Nederlander maakt zich nu op voor Luik-Bastenaken-Luik.

In de Amstel Gold Race kon Mathieu van der Poel zijn stempel niet drukken. De wereldkampioen probeerde wel één keer, maar geraakte niet weg en liet zich daarna niet meer zien. Van der Poel werd 22ste.

Voor de wereldkampioen was dat zelf geen verrassing, omdat de Amstel Gold Race veel moeilijker is om te controleren dan bijvoorbeeld Parijs-Roubaix. En Van der Poel had ook geen superbenen zoals de voorbije weken.

"Ik ben realistisch genoeg om te weten dat je niet alles kan winnen", zei de wereldkampioen achteraf bij Sporza. Zondag met Luik-Bastenaken-Luik staat er nog één koers op zijn programma dit voorjaar.

Van der Poel weer naar Spanje

"Het zal wellicht nog moeilijker worden en daar rijdt ook nog ene Pogacar mee. Maar we gaan nog één keer alles geven", zei Van der Poel. En daarvoor haalt hij zijn succesvolle recept nog eens boven.

"Ik vertrek nu nog naar Spanje om nog wat van het goeie weer te genieten en de laatste accenten te leggen." Dat deed hij ook voor Parijs-Roubaix, terwijl hij in de week voor de Amstel Gold Race in België bleef.