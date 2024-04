'Twee teams haken af voor Vollering, één ploeg nadrukkelijk in beeld om haar binnen te halen'

Het contract van Tourwinnaar Demi Vollering loopt eind dit seizoen af bij het Nederlandse SD Worx-Protime. De Nederlandse kampioene zal haar contract niet verlengen bij de ploeg van Lotte Kopecky en co.

De vraag is nu waar de toekomst van Vollering ligt. Deze winter werd ze al gelinkt aan een transfer naar UAE Team ADQ, dat Vollering een contract van zo'n één miljoen euro per jaar zou hebben aangeboden.

Volgens GCN zouden zowel het financieel slagkrachtige UAE Team ADQ en Lidl-Trek echter hebben afgehaakt om Vollering vast te leggen. Ook bij Movistar en Visma-Lease a Bike zou Vollering niet de eerste keuze zijn.

Waar kan de Nederlandse kampioene dan wel naartoe? Volgens La Gazzetta dello Sport zou FDJ-Suez echter in polepositie liggen om Vollering in 2025 binnen te halen. De Franse ploeg zou zo een stevige stap vooruit zetten.

Met de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en Marta Cavalli heeft de ploeg al twee sterke kopvrouwen, maar zij zijn blessuregevoelig. Op officieel nieuws over de toekomst van Vollering is het wachten tot 1 augustus.

Updated @Gazzetta_it about @demivollering (SD Worx) we reported on 4 april the interest of @FDJ_SUEZ for the last @LeTourFemmes winner. Sources confirmed us now that a multiple year deal starting from 2025 has been almost reached. So @FDJ_SUEZ is very likely to be her next team