Pidcock plaatst twijfels plaatst bij zege Van Aert en wint toch de PR-strijd: "Hij heeft vaak veel praat, maar..."

Dat Pidcock nog even verwees naar de door Wout van Aert gewonnen Amstel Gold Race van 2021, is de logica zelve. De Brit is die editie immers nooit vergeten. Het wordt hem door niemand echt kwalijk genomen.

Wie buiten de wielersport het resultaat van een bepaald soort evenement niet accepteert, kan doorgaans op weinig begrip rekenen. In de wielerwereld is er net compassie met Pidcock, als die weer eens opwerpt dat hij nog altijd het gevoel heeft dat hij en niet Van Aert die fameuze sprint in 2021 gewonnen heeft.

Ook uit het peloton komt er geen tegenreactie. "Hij is vriendelijk en lief waar hij dat moet zijn. Bij het publiek en bij de renners is hij geliefd", stelt Paul Herygers vast bij Sporza wanneer hij het functioneren van de persoon Tom Pidcock in de sport analyseert. "Het is een manneke waar je geen last mee hebt in het peloton."

PIDCOCK HOUDT WOORD

Anderszijds is het ook een zelfverzekerd iemand en durft hij in aanloop naar bepaalde wedstrijden wel straffe uitspraken doen. "Hij heeft vaak veel praat, maar het komt meestal wel uit. Zo wilde hij wereldkampioen worden, liefst in zijn eerste profjaar. Dat lukte niet meteen, maar hij hield woord en won het WK veldrijden."

Dit jaar sloeg hij dat WK veldrijden dan weer over. "Coureurs weten beter dan wie dan ook welke koersen hij moet rijden. Als kijkers staan we er zo ver van. Het is de materie waar ze de baas over zijn. Over hun fiets, helm en schoenen hebben ze niks te vertellen. Als je geloofwaardig overkomt, mag je je eigen programma kiezen."

RENNERS WETEN HET HET BEST VOLGENS HERYGERS

Het is alleszins ook iemand die leeft voor de grote momenten. "Als het 5 voor 12 is, is hij enorm gefocust. Hij rijdt berekend, maar ook niet te veel."