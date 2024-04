'Remco Evenepoel slaat net voor de Tour een grote afspraak over'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel viel zo'n twee weken geleden zwaar in de Ronde van het Baskenland. Hij werkt ondertussen verder aan zijn revalidatie.

"Ik voel me al wat beter", zei Remco Evenepoel bij Het Nieuwsblad. De Belgische kampioen brak in de Ronde van het Baskenland zijn sleutelbeen en schouderblad na een zware valpartij.

Echt volop trainen zit er voor Evenepoel nog niet in, hij kan voorlopig alleen nog wat fietsen op de rollen. De echte training wordt hervat begin mei, wanneer Evenepoel op hoogtestage trekt naar de Sierra Nevada.

Evenepoel wil zo toewerken naar de Dauphiné van 2 tot 9 juni, om daarna opnieuw op hoogtestage te vertrekken. Dat alles in functie van de Tour, die op 29 juni begint in het Italiaanse Firenze. Op 21 juli eindigt de Tour in Nice.

Geen BK tijdrijden voor Evenepoel

Net voor de Tour verdedigt Evenepoel op 23 juni ook nog zijn Belgische driekleur op de weg in Zottegem. Het BK tijdrijden twee dagen eerder zou volgens HLN dit jaar niet op het programma staan. Enkel in 2020 nam Evenepoel ook niet deel tijdens zijn profcarrière.

Aan de plannen is door de valpartij van Evenepoel in het Baskenland voorlopig niets veranderd. Mocht de Dauphiné niet haalbaar zijn, dan zou de Ronde van Zwitserland (9 tot 16 juni) een alternatief zijn.